Défice atinge 2.255 milhões de euros no primeiro trimestre

"O défice das Administrações Públicas em contabilidade pública atingiu 2.255 ME [milhões de euros] em resultado da terceira vaga da pandemia. Esta evolução traduziu-se num agravamento de 2.358 ME face ao período homólogo explicado pelo impacto do confinamento e das medidas de resposta à pandemia", pode ler-se num comunicado do Ministério das Finanças hoje divulgado.

O documento, que antecipa a síntese da execução orçamental a ser divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), indica que "a degradação do défice resultou do efeito conjunto da contração da receita (-6%) aliado ao crescimento significativo da despesa primária (+6,5%)", devido aos impactos da redução da receita fiscal e contributiva e medidas de apoio a famílias e empresas.

De acordo com as Finanças, "no primeiro trimestre a despesa total com medidas extraordinárias de apoio às empresas e às famílias ultrapassou os 2.000 ME (2.058 ME)", dos quais 923 milhões de euros em março.



Nestas despesas incluem-se o programa Apoiar.pt (533 milhões), mas "também contribuíram para este aumento as medidas de apoio aos custos do trabalho que atingiram 649 ME, principalmente o lay-off simplificado (273 ME), o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade (230 ME) e o incentivo extraordinário à normalização (147 ME)".



"Estes apoios às empresas atingiram no primeiro trimestre 84% da verba executada em todo o ano de 2020, um aumento de cerca de 150% face à média mensal de 2020", assinalam as Finanças, que hoje de manhã já tinham emitido um comunicado dando conta dos números de apoios às empresas.



O ministério liderado por João Leão destaca ainda os apoios da Segurança Social, que totalizaram 813 milhões de euros, "tendo ultrapassado já o valor orçamentado para todo o ano de 2021", algo também já adiantado pelas Finanças na semana passada.



"Do lado da receita, até março, as medidas atingiram os 472 ME distinguindo-se a prorrogação de pagamento de impostos, a suspensão de execuções fiscais e a isenção da TSU (taxa social única)", pode também ler-se no documento.



A receita fiscal e contributiva recuou 6% nos primeiros três meses do ano, com a receita fiscal a cair "10,1%, com a generalidade dos impostos a evidenciar quebras, destacando-se a forte redução de 11,7% do IVA em termos comparáveis (ajustada do efeito dos planos prestacionais)", e as contribuições para a Segurança Social a caírem 0,6%.



A nível de despesa primária, esta cresceu 6,5%, "apoiada nos fortes acréscimos na Segurança Social e SNS (Serviço Nacional de Saúde)", sendo que na Segurança Social a despesa cresceu 18,6%, um aumento de 1.180 milhões de euros.



"Excluindo as medidas específicas no âmbito da Covid-19, evidenciam-se os acréscimos na despesa com prestações sociais (14,2%) sobretudo com prestações de desemprego (42,9%)", denota o Ministério das Finanças.



Tal como já tinha sido divulgado na semana passada, as Finanças assinalaram que "a despesa do SNS cresceu 5,9%, destacando-se o aumento muito elevado das despesas com pessoal (10,4%) em resultado do reforço expressivo do número de profissionais de saúde em 8% (+10.829 trabalhadores face a março de 2020".



"Os salários dos funcionários públicos aumentaram 4,3% refletindo as contratações de pessoal e os encargos com valorizações remuneratórias, em evidenciando-se o aumento de 5,3% da despesa com salários dos professores", conclui o documento hoje divulgado.