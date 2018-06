Défice aumenta em quase 1,6 mil milhões de euros até maio

Lusa26 Jun, 2018, 16:15 | Economia

Num comunicado que antecede a publicação, pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), da síntese de execução orçamental até maio, o Ministério das Finanças afirma ainda que o excedente primário ascendeu a 1.505,5 milhões de euros.

"A evolução do saldo global é explicada por um crescimento da despesa (2,9%) acompanhado de um decréscimo da receita (-2,3%)", avança o Ministério de Mário Centeno, explicando que a receita foi afetada pelo aumento dos reembolsos de IVA e IRS e pelo adiamento na entrega do modelo 22 do IRC de maio para junho.

O Ministério sublinha que "a maior parte destes efeitos dissipar-se-á nos próximos meses", assegurando que os "fatores especiais que influenciam a execução em contas públicas" até maio não afetam o saldo anual em contas nacionais, pelo que a evolução "encontra-se em linha com a melhoria prevista em contas nacionais inscrita no Orçamento do Estado 2018".

O Governo tem como meta um défice de 0,7% do PIB em 2018.