Partilhar o artigo Défice das balanças corrente e de capital agrava-se para 1.179 ME até abril (BdP) Imprimir o artigo Défice das balanças corrente e de capital agrava-se para 1.179 ME até abril (BdP) Enviar por email o artigo Défice das balanças corrente e de capital agrava-se para 1.179 ME até abril (BdP) Aumentar a fonte do artigo Défice das balanças corrente e de capital agrava-se para 1.179 ME até abril (BdP) Diminuir a fonte do artigo Défice das balanças corrente e de capital agrava-se para 1.179 ME até abril (BdP) Ouvir o artigo Défice das balanças corrente e de capital agrava-se para 1.179 ME até abril (BdP)