Défice das contas do Estado agrava-se em 165 milhões até abril

A despesa cresceu mais de quatro por cento, acima das receitas. Sem contar com os juros da dívida, o Estado teria no mesmo período uma melhoria do excedente para quase 1.500 milhões de euros.



As contribuições para a Segurança Social aumentaram quase sete por cento, a refletir o bom momento do mercado de trabalho.



O Governo divulgou também as cativações do primeiro trimestre deste ano.



As cativações baixaram 377 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado.