Défice das contas públicas agrava-se com a terceira vaga da pandemia

Por um lado, diz-nos o comunicado, o agravamento resultou de se ter incrementado o investimento em medidas extraordinárias de apoio à economia, o que resultou num aumento de 5,7% na despesa primária. Por outro lado, esse aumento da despesa viu-se atenuado por um reforço de 4,6% do lado da receita, "em resultado do desconfinamento no período mais recente e também do efeito base associado aos impactos negativos do confinamento no período homólogo".





O aumento da despesa referido atrás pode explicar-se por várias parcelas, sendo uma delas o aumento para 3.805 milhões de euros do apoio a famílias e empresas, que no ano anterior se tinha ficado pelos 3.546 milhões; sendo outra o aumento dos apoios a cargo da Segurança Social, que neste primeiro semestre atingiram já 1.323 milhões, ou seja, 82% do total executado em todo o ano de 2020.





No que diz respeito à receita fiscal e contributiva, diz o comunicado que esta "apresenta uma inversão das quebras observadas ao longo do semestre apresentando um acréscimo de 3,9%".