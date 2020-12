Défice das contas públicas atinge os 4,9% do PIB até setembro

"Considerando o conjunto dos três primeiros trimestres de 2020, o saldo das AP [Administrações Públicas] fixou-se em -4,9% do PIB (0,7% em igual período de 2019)", pode ler-se nas Contas Nacionais Trimestrais Por Setor Institucional divulgadas pelo INE.

O saldo das Administrações Públicas no 3º trimestre de 2020 atingiu um valor negativo de -1.975,6milhões de euros. Isso representa um défice de 3,8% do PIB, o que compara com um défice de 10,5% no trimestre anterior e com +4,4% em igual período do ano anterior.

Se compararmos com o mesmo periodo de 2019, verificou-se um aumento da despesa total (+8,3%) e uma diminuição da receita total (-9,5%).



"Estes resultados refletem os efeitos da reabertura progressiva da atividade económica que se seguiu à aplicação de medidas de contenção à propagação da COVID-19,com forte impacto económico nos primeiros dois meses do segundo trimestre", refere a publicação do INE.

No primeiro semestre, o défice tinha atingido os 5,4% do PIB, e a previsão do Governo para o conjunto do ano aponta para um saldo orçamental negativo de 7,3% do PIB, à semelhança do que acontece com a Comissão Europeia (CE) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) tem a previsão mais otimista, apenas uma décima abaixo de Governo, CE e OCDE, com 7,2%, sendo a previsão mais pessimista a do Fundo Monetário Internacional (FMI), que aponta para um défice de 8,4% no final do ano.

Taxa de poupança aumenta

A taxa de poupança das Famílias aumentou em 0,3 p.p. para 10,8% do rendimento disponível no ano acabado no 3º trimestre de 2020, em consequência do aumento do rendimento e da variação nula da despesa de consumo, (-3,5% no trimestre anterior).

A capacidade de financiamento das Famílias1situou-se em 4,3% do PIB no ano acabado no 3º trimestre de 2020, mais 0,3p.p. que no trimestre anterior, em consequência do aumento do rendimento disponível (RD) em 0,5%.