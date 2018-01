Défice de 2017 melhora 1.607 milhões de euros

RTP25 Jan, 2018, 16:36 / atualizado em 25 Jan, 2018, 17:04 | Economia

"O défice das Administrações Públicas (AP) de 2017 ascendeu a 2.574 milhões de euros, em contabilidade pública. Esta evolução traduz-se numa melhoria de 1.607 milhões de euros face a 2016, explicada pelo crescimento da receita de 3,8% acima do crescimento de 1,6% da despesa", pode ler-se na nota do ministério.



A nota assegura ainda que "pelo segundo ano consecutivo, o Governo garante o cumprimento dos objectivos orçamentais estabelecidos no Orçamento do Estado".



O comunicado do Ministério das Finanças é enviado antes da publicação da execução orçamental pela Direcção-Geral do Orçamento (DGO).



"A evolução da receita ultrapassou o crescimento previsto em sede de orçamento face ao período homólogo (+1,4%), tendo a despesa apresentado um crescimento igualmente acima do previsto quando se compara os OE de 2016 e de 2017 (+0,5%)".

Em impostos, o Estado arrecadou mais cinco por cento do que em 2016. A nota do gabinete de Mário Centeno destaca o IVA, para dizer que rendeu mais seis por cento e o IRC que valeu mais dez por cento

Já as contribuições para a Segurança Social, por via do aumento do emprego, cresceram 6,3 por cento. No lado da despesa, o executivo realça o aumento de custos no Serviço Nacional de Saúde, um sector cujos salários custaram mais 5,4 por cento, muito pelo reforço de efetivos, já que o SNS tem mais 1.830 médicos e 2.720 enfermeiros do que no final de 2015.



O ministro das Finanças, Mário Centeno, já tinha antecipado esta quinta-feira a síntese da execução orçamental do conjunto de 2017, dizendo que iria confirmar a boa evolução das finanças públicas nesse ano e o cumprimento das metas pelo Governo. Já o primeiro-ministro, António Costa, tinha apontado para os 1,2 por cento do PIB.



Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, Mário Centeno foi questionado pelos jornalistas sobre os números que a DGO iria divulgar. "Para que esta minha resposta mais vaga não revele algum sinal de preocupação com os números de dezembro, posso-lhe adiantar que sim, vão confirmar a boa evolução das finanças públicas ao longo de 2017 e, o mais relevante de tudo, o cumprimento das metas pela parte do Governo".



Na opinião de Centeno, o cumprimento das metas é "inevitavelmente aquilo que dá credibilidade" à atuação e às diferentes políticas que o Governo tem vindo a desenvolver, "neste caso com a tradução orçamental".



Em 2016, o défice orçamental em contas nacionais ficou nos dois por cento do PIB. O valor final do défice, em função do PIB, será apurado pelo Instituto Nacional de Estatística, em março.