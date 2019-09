Défice de 2018 revisto em baixa para 0,4% do PIB

RTP23 Set, 2019, 11:16 / atualizado em 23 Set, 2019, 12:06 | Economia

O défice situou-se em 0,8% do PIB no primeiro semestre deste ano | Pedro A. Pina - RTP

"A estimativa provisória para o ano de 2018 revela que o setor das AP [Administrações Públicas] apresentou uma necessidade líquida de financiamento de 910,9 milhões de euros, correspondente a 0,4% do PIB", avançou o INE.



Em março, este instituto tinha estimado um défice de 0,5% do PIB para 2018, de 912,8 milhões de euros.



Inicialmente, o Governo tinha como meta um saldo negativo de 0,7% do PIB para 2018.





Ainda de acordo com o INE, o défice situou-se em 0,8% do PIB no primeiro semestre deste ano, em contas nacionais, abaixo dos 2,2% registados no período homólogo, mas longe da meta para o conjunto do ano, de 0,2%.







"No conjunto do primeiro semestre de 2019, o saldo das AP totalizou -789,3 milhões de euros, correspondente a -0,8% do PIB (Produto Interno Bruto)", informou o Instituto Nacional de Estatística nas Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional.







O INE explica que, na comparação do primeiro semestre de 2019 com o mesmo período do ano anterior, "tanto o saldo em contabilidade nacional como o saldo em contabilidade pública registaram melhorias significativas".



Contudo, a principal rubrica a penalizar o saldo orçamental até junho foram as injeções de capital e assunção de dívidas. O valor do défice anunciado pelo INE vai ao encontro da previsão da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).





"O valor de 2.015,7 milhões de euros registado em injeções de capital e assunção de dívidas foi, na sua quase totalidade, destinado a entidades do setor das AP, não afetando, por motivos de consolidação, o saldo das AP", indica o INE.



O instituto adianta que "as restantes diferenças estão associadas ao ajustamento da delimitação setorial do setor das AP ao nível das empresas públicas e ao ajustamento temporal de impostos e contribuições".



O instituto recorda que "os impostos e as contribuições sociais, na passagem de contabilidade pública a contabilidade nacional incluem um ajustamento temporal visando aproximar o respetivo momento de registo do período em que se verificou a atividade que gerou a obrigação de pagamento".





No primeiro trimestre deste ano, as AP tinham tido um excedente de 0,4% do PIB. O Governo tem uma meta de 0,2% para o défice no conjunto deste ano.







O INE destaca também que "a capacidade de financiamento das famílias recuou para 1,0% do PIB no 2º trimestre de 2019, menos 0,4 p.p. que no trimestre anterior. A taxa de poupança reduziu-se para 5,9% do Rendimento disponível, refletindo sobretudo o crescimento de 0,8% da Despesa de Consumo Final".





"A Poupança da economia e a Formação Bruta de Capital (FBC) registaram uma taxa de variação idêntica de 2,1% no ano terminado no 2º trimestre de 2019. O aumento da FBC foi particularmente expressivo no setor das Sociedades Não Financeiras em que a respetiva taxa de investimento atingiu 25,9%", acrescenta o Instituto Nacional de Estatística.