Défice desce para 5,3% do PIB no 2.º trimestre do ano

"Tomando como referência valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP [Administrações Públicas] no segundo trimestre de 2021 atingiu -2.802,8 milhões de euros, correspondentes a -5,3% do PIB, o que compara com -10,6% no período homólogo", avança o INE.

O défice registado no primeiro trimestre do ano foi de 5,7% do PIB (2.813,1 milhões de euros).

Já no primeiro semestre do ano, o défice orçamental fixou-se em 5,5% do PIB.

O Governo prevê um défice de 4,5% do PIB para o conjunto do ano.