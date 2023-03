Défice do comércio externo de bens da zona euro agrava-se para 30,6 mil ME em janeiro

Segundo os dados do gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo aumentaram no primeiro mês deste ano 11,0% em termos homólogos - face a janeiro do ano passado -, para os 222,9 mil milhões de euros.

No entanto, as importações cresceram 9,7% face a um ano antes, atingindo um valor de 253,5 mil milhões de euros, pelo que a zona euro registou um défice no comércio de mercadorias com o resto do mundo de 30,6 mil milhões de euros em janeiro de 2023, comparado com um défice de 30,2 mil milhões de euros 12 meses antes.

Já a União Europeia viu o défice do seu comércio externo de bens recuar, ao registar em janeiro um défice de 34,6 mil milhões de euros, que compara com 38,6 mil milhões um ano antes.

De acordo com as estimativas do Eurostat, as exportações extra-UE de bens ascenderam a 198,6 mil milhões de euros em janeiro de 2023, um aumento de 10,6% em termos homólogos, enquanto as importações de mercadorias de países terceiros atingiram 233,3 mil milhões de euros, um aumento de 7,0% em comparação com janeiro de 2022.