Défice do primeiro semestre com melhoria de 2117 milhões

RTP25 Jul, 2019, 15:39 / atualizado em 25 Jul, 2019, 16:25 | Economia

A divulgação dos números da síntese de execução orçamental, a cargo da Direção-Geral do Orçamento, foi uma vez mais antecipada pelo Ministério das Finanças.







De acordo com o gabinete de Mário Centeno, o saldo orçamental “até junho encontra-se influenciado por efeitos que melhoram o saldo, mas que não têm impacto no apuramento em contas nacionais, na ordem dos 602ME”, como sejam o pagamento em 2018 de juros de swaps (numa redução de 306 ME), o alargamento do prazo de pagamento de impostos relativos a 2018 (impacto positivo na receita de 291 ME) e o diferente perfil de pagamento de dívidas vencidas do SNS (menos 162 ME na execução em 2019).