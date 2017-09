Défice melhora 1.901 milhões até agosto

RTP25 Set, 2017, 16:42 / atualizado em 25 Set, 2017, 17:51 | Economia

De acordo com um comunicado do Ministério das Finanças, o défice das Administrações Públicas até agosto foi de 2 034 milhões de euros, traduzindo uma melhoria de 1 901 milhões de euros face a 2016. Para estas contas, o Executivo contou com um crescimento da receita e uma estabilização da despesa.



O aumento da receita foi de 4,3% e o crescimento da despesa foi de 0,4%. O excedente primário, que exclui os encargos com a dívida pública, ascendeu a 3 734 milhões de euros, um aumento de 2 087 milhões de euros.



De acordo com a nota enviada, “a continuação desta tendência de melhoria dá confiança no alcance dos objetivos orçamentais definidos para 2017 e permitirá acomodar o impacto de fatores que se traduzirão num abrandamento do ritmo de redução do défice no quarto trimestre”.



Um abrandamento que o Governo justifica com o pagamento do subsídio de Natal, com 50% pago em novembro e, do lado da receita, a componente temporária do PERES [Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado] e o acerto de margens financeiras da União Europeia. No total, estes fatores representarão cerca de 1 500 milhões de euros, diz o comunicado.

Atividade económica impulsiona receita

A receita bruta de IVA apresenta um crescimento de 7,2%, enquanto a receita de IRC aumentou 24,7%. As contribuições para a Segurança Social registaram um crescimento de 6,2% e as retenções na fonte de trabalho dependente em sede de IRS cresceram 4,2%.



No que toca à despesa, o Executivo fala de estabilização. No entanto, destaca um aumento de 29,4% no investimento, excluindo as Parcerias Público Privadas.



Já a despesa com o Serviço Nacional de Saúde aumentou 4,8%, “superior à soma das taxas de crescimento da despesa dos últimos dois anos”.