Défice melhora 2 290 milhões de euros até setembro

RTP26 Out, 2017, 16:43 / atualizado em 26 Out, 2017, 17:49 | Economia

O relatório da execução orçamental até setembro aponta para um crescimento da receita de 4,1 por cento e um aumento da despesa que o Ministério das Finanças classifica de residual: 0,1 por cento.



Para o Ministério tutelado por Mário Centeno, esta “continuada evolução favorável do défice reforça a confiança nos objetivos orçamentais estabelecidos para 2017”.



Os resultados dão assim margem às Finanças para um quarto trimestre com mais despesas e com um previsível abrandamento da redução do défice.



Desde logo, o pagamento do subsídio de Natal (50 por cento em novembro). Por outro lado, do lado da receita, o Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado e o acerto das margens financeiras da União Europeia, que representam um impacto de 1500 milhões de euros.

Receita fiscal aumenta 6 por cento

Do lado da receita até setembro, destaque para um aumento de 7,1 por cento na receita bruta do IVA e de 21,8 por cento do IRC. Um crescimento da receita que, de acordo com o Governo, deriva de uma evolução favorável da atividade económica. Nesse sentido, as contribuições para a Segurança Social aumentaram também, em 6,3 por cento.



O Estado arrecadou 31.078 milhões de euros em impostos até setembro, um aumento de 6 por cento (ou 1.762,6 milhões de euros) face ao mesmo período do ano passado, segundo a Direção-Geral do Orçamento.



Na síntese da execução orçamental dos primeiros nove meses do ano publicada hoje, a DGO refere que o crescimento verificado até setembro "excede o previsto no OE2017 [Orçamento do Estado para 2017]", de 3 por cento, refletindo "maioritariamente a aceleração da atividade económica a um ritmo superior ao esperado".



O crescimento da receita fiscal até setembro está também acima do previsto no OE2018, em que o Governo atualizou esta projeção, esperando este ano um crescimento homólogo de 4,8 por cento.



Para este desempenho contribuíram tanto os impostos diretos, cujas receitas cresceram 6,5 por cento, como as receitas dos impostos indiretos, que aumentaram 5,7 por cento entre janeiro e setembro.

Aumento do investimento público

No que toca à despesa, houve uma diminuição de 0,3 por cento face a 2016 na despesa primária das Administrações Públicas.



O Executivo diz ainda que se registou um aumento de 29,7 por cento no investimento (excluindo PPP) e um aumento da despesa no Serviço Nacional de Saúde de 4,4 por cento acima do previsto, “superior à soma das taxas de crescimento da despesa dos últimos dois anos”.