Partilhar o artigo Défice nos Açores agrava-se em 74 ME em 2018 devido a garantia dada à SATA Imprimir o artigo Défice nos Açores agrava-se em 74 ME em 2018 devido a garantia dada à SATA Enviar por email o artigo Défice nos Açores agrava-se em 74 ME em 2018 devido a garantia dada à SATA Aumentar a fonte do artigo Défice nos Açores agrava-se em 74 ME em 2018 devido a garantia dada à SATA Diminuir a fonte do artigo Défice nos Açores agrava-se em 74 ME em 2018 devido a garantia dada à SATA Ouvir o artigo Défice nos Açores agrava-se em 74 ME em 2018 devido a garantia dada à SATA

Tópicos:

Estatística INE, Interno Bruto PIB, Procedimento, SATA INE Ponta Delgada,