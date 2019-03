Défice. Oposição critica forma como números foram alcançados

O BE acusa Governo de não apresentar contas certas e de não cumprir o Orçamento do Estado e o PCP critica opção do governo de ir além das exigências da União Europeia.



O PSD e o CDS dizem que défice foi conseguido à custa de enorme aumento de impostos.



PS considera défice histórico, conseguido sem quebra de compromissos ou de promessas eleitorais.