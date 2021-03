Défice orçamental de 2020 ficou em 5,7% do PIB, segundo o INE

"De acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, em 2020 a necessidade de financiamento das Administrações Públicas (AP) atingiu 11.501,1 milhões de euros, o que correspondeu a 5,7 por cento do PIB (capacidade de financiamento de 0,1 por cento em 2019)", refere o relatório do Instituto Nacional de Estatística.



Já a dívida bruta das Administrações Públicas "terá atingido 133,6 por cento do PIB em 2020 (116,8 por cento no ano anterior)".





Os dados divulgados pelo INE indicam também que "o saldo em contabilidade pública apresenta uma deterioração significativa em 2020", refletindo-se o impacto orçamental direto das medidas tomadas pelo Governo no âmbito do combate à pandemia.



O impacto no défice destas medidas terá ascendido, acrescenta o documento, a cerca de 2,3 por cento do PIB.





O INE destaca ainda que a receita total das AP diminuiu cinco por cento entre 2019 e 2020 (cerca de 4,6 mil milhões de euros), sobretudo pelo "decréscimo dos impostos sobre a produção e a importação e dos impostos correntes sobre o rendimento e património, refletindo a forte redução da atividade económica em 2020". Quanto à despesa total das AP registou-se um aumento de 7,8 por cento, "em consequência do acréscimo simultâneo da despesa corrente e da despesa de capital, refletindo as medidas tomadas pelo Governo no âmbito do combate à pandemia Covid-19".





O comportamento da despesa efetiva, segundo o relatório, foi também "significativamente influenciado pelo impacto direto das medidas tomadas no contexto da pandemia". Contudo, foram implementadas outras medidas de "apoio à economia, em particular às empresas, que não se traduzem em despesa efetiva, como sejam as garantias concedidas pelas AP sobre empréstimos de instituições financeiras".



"Em 2020, o montante global de garantias concedidas por entidades das AP ascendeu a cerca de 7.160 milhões de euros, o que compara com cerca de 950 milhões de euros concedidas no ano anterior", frisa o INE.







Depois de, em 2019, Portugal ter registado o primeiro excedente nas contas públicas desde 1973, previas-se que regressasse aos défices orçamentais. A pandemia covid-19 veio alterar o cenário económico e depois de um período de melhoria das contas públicas o cenário é de regresso a défices orçamentais elevados.



As previsões divulgadas pela Comissão Europeia no final do ano passado apontavam para um saldo orçamental negativo de 7,3 por cento do PIB, um valor igual ao inicialmente previsto pelo Governo português.