Défice orçamental dos EUA sobe 23% para 1,7 biliões de dólares (6,3% do PIB)

Expresso em percentagem do produto interno bruto, aquele défice é de 6,3%.

Para este resultado contribuiu a baixa de receitas federais, que foram "inferiores às estimadas", em rubricas como as do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas e singulares.

De forma específica, as receitas diminuíram 9,3%, em comparação com as do ano orçamental 2022, o que resultou quase na totalidade da diminuição de 456 mil milhões de dólares das receitas associadas ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares.

Porém, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, garantiu em comunicado que, apesar do aumento do défice, a economia dos EUA mantém-se sólida.

"As expectativas de os EUA irem entrar em recessão durante 2023 não se confirmaram", acentuou.