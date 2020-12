Défice piora até novembro e atinge 8.691 milhões de euros devido à pandemia

"Até novembro, a execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas apresentou um défice de 8.691 ME [milhões de euros], o que representa um agravamento de 9.267 ME face ao período homólogo, que se justifica pelos impactos da covid-19", indica o Ministério das Finanças no comunicado que antecede a divulgação da Síntese de Execução Orçamental pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A degradação do saldo, em consequência da pandemia, resulta do efeito combinado de redução da receita (-6,3%) e acréscimo da despesa (+5,3%). Em causa está a redução da receita fiscal e das contribuições e, por outro lado, o aumento da despesa com as medidas extraordinárias de apoio às famílias e empresas.

A receita teve uma quebra de 1574 ME, refletindo principalmente os impactos da suspensão dos pagamentos por conta (-791 ME) e da perda de receita contributiva pela isenção de pagamento de TSU no âmbito do regime de lay-off simplificado, apoio à retoma progressiva e incentivo financeiro à normalização da atividade empresarial estimada em cerca 518 ME.



Acresce o diferimento da receita do IVA liquidado em novembro e que será pago através de planos prestacionais e as medidas de isenção ou redução da taxa contributiva (-265 ME), acrescenta a nota enviada pelo Ministério das Finanças.



A despesa aumentou 2 663 milhões de euros. As medidas de lay-off foram as que contabilizaram um maior valor: 880 ME, incluindo o complemento de estabilização, aquisição de equipamentos na saúde (+491 ME), apoios à redução da atividade económica e retoma progressiva (+385 ME) e no âmbito do incentivo extraordinário à normalização (+248 ME).

Receita fiscal recua 7,4%

A receita fiscal recuou 7,4%, com a generalidade dos impostos a mostrar quebras devido à contração da atividade económica, destacando-se a redução de 9,4% no IVA.



As contribuições para a Segurança Social reduziram-se em 1,1% na sequência do abrandamento da atividade económica e dos meses mais intensos do lay-off simplificado.

Investimento no SNS em máximo histórico

O investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) cresce 96,1% e ultrapassa máximos históricos atingindo 242 milhões de euros.



Em resposta à pandemia, a despesa do SNS aumentou de forma muito expressiva a um ritmo de 6%, destacando-se o forte crescimento extraordinário do investimento (+96,1%) e das despesas com pessoal (5,9%) devido também ao acréscimo do número de profissionais de saúde do SNS de 5,9% até novembro (+7 893 trabalhadores).

O investimento público cresceu 36,8% na Administração Central e Segurança Social, excluindo PPP, refletindo a dinâmica de crescimento associada à Ferrovia 2020, outros investimentos estruturantes e aquisição de material médico para o combate à Covid-19 destinado aos hospitais.



Os pagamentos em atraso no SNS reduziram-se em 312 ME face a novembro de 2019 explicado pela diminuição dos pagamentos em atraso no SNS em 358 milhões de euros.



Aumento da despesa com prestações sociais

A despesa primária aumentou 6,6% o reforço das Prestações Sociais, Serviço Nacional de Saúde e Investimento Público.



Houve um “forte crescimento” da despesa da Segurança Social (+12,9%, +3 017 ME), dos quais 1781 milhões de euros associados à Covid-19, “representando 92 % do orçamentado em sede de orçamento suplementar o que permite antecipar a sua plena execução”.



As prestações de desemprego subiram 26,1 %, enquanto o subsídio por Doença aumentou 17,6%.



A despesa com salários dos funcionários públicos cresceu 3,7% refletindo o descongelamento das carreiras, destacando-se o forte aumento de 5,6% da despesa com salários dos professores.