Défice público de França atingiu 2,6% do PIB em 2017

RTP26 Mar, 2018, 07:17 / atualizado em 26 Mar, 2018, 09:16 | Economia

É a primeira vez desde 2007 que a França fica abaixo do famoso limite de 3% de défice exigido pelos tratados europeus. Os atuais resultados superaram as expetativas do Governo francês, que previa um défice de 2,9%.Em 2016, o défice público francês cifrou-se em 3,4% do PIB.A conjuntura económica favorável permitiu alcançar um défice abaixo dos 3%, acompanhada de um aumento das receitas fiscais e de um crescimento do PIB de 2%. A dívida pública, no entanto, não regrediu. No final de 2017 representava 97% do PIB, enquanto no final de 2016 era de 96,6%.França é um dos últimos países, ao lado da Espanha, que está debaixo do Procedimento por Défice Excessivo.O ministro das Finanças, Bruno Le Maire, disse que “não faço dos 3% um totem, mas um símbolo: de credibilidade reencontrada junto dos nossos parceiros europeus”.