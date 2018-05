Défice ultrapassa os dois mil milhões de euros até abril

RTP25 Mai, 2018, 16:14 / atualizado em 25 Mai, 2018, 16:30 | Economia

“Esta evolução é explicada por um crescimento da despesa (4,1%) superior ao da receita (3,8%)”, justifica a tutela. A despesa das administrações públicas aumentou 4,1 por cento, ”refletindo a redução dos pagamentos em atraso na Saúde e o acréscimo dos encargos com o pagamento de cupões de swaps em várias empresas públicas”.

“Quando corrigidos os fatores especiais que influenciam a execução, mas que não afetam o défice anual em contas nacionais, esta evolução está em linha com a melhoria prevista do défice em contas nacionais inscrita no Orçamento do Estado 2018”, sustenta o Ministério das Finanças.Até abril, o excedente primário, expurgado dos encargos com a dívida pública, atingiu os 1474 milhões de euros, aumentando em 418 milhões face ao mesmo mês do ano passado.O Ministério de Mário Centeno escreve na mesma nota que “o comportamento da receita acompanhou a evolução favorável da atividade económica e do emprego”.“Até abril, a receita fiscal do subsetor Estado cresceu 1,4%. A evolução desta receita está influenciada pelo crescimento dos reembolsos de 25 por cento (+563 ME) face ao período homólogo, em resultado da redução do prazo médio de reembolso. A receita líquida do IVA aumentou 6,5%, acima do crescimento previsto”, lê-se no documento.Ainda segundo a tutela, a receita beneficiou “do comportamento do mercado de trabalho, visível no forte crescimento de 6,7% das contribuições para a Segurança Social”.