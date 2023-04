"Deixem o Luís Rodrigues trabalhar", defende sindicato dos pilotos

"É um ultimato, ou um pedido que fazemos ao Governo não há interferência política na gestão da TAP. deixem o Luís Rodrigues trabalhar, de forma serena, coesa e de forma profissional. Tenho a certeza que ele o vai fazer", afirmou o Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil na RTP3.



Tiago Faria Lopes acrescenta que o novo presidente da companhia aérea "tem a capacidade" para dialogar com os trabalhadores". Mas, não acredita "que o acionista deixe".



"Luís Rodrigues tem muita vontade de reerguer o nome da TAP e conhece bem a marca e tem o respeito dos trabalhadores, que viram o que fez no grupo SATA". Por outro lado "o acionista tem que deixar Luís Rodrigues trabalhar, se não deixar, não há milagres".



Tiago Faria Lopes reafirma que "a TAP bem gerida é uma mina de ouro, por vários motivos nomeadamente a sua situação geográfica".



O sindicato "grande esperança em Luís Rodrigues", e recorda que no Grupo SATA "já foi atingida a paz interna, com a estabilidade social".



"Com uma diferença, é que Luís Rodrigues no grupo SATA não tinha interferência política". E, infelizmente na TAP, existe "interferência política", algo que o sindicato já tinha denunciado e "se veio a confirmar".



Tiago Faria Lopes está convencido que o novo presidente da companhia área "poderá querer fazer um grande papel, conhece a TAP desde 2019, mas poderá não conseguir porque a interferência política, mais uma vez, anda de mãos dadas com a boa gestão".



O sindicalista considera que Christine Ourmières-Widener foi despedida pela televisão "o que é comum neste Governo, já o tinha feito com o CEO anterior".



Para Tiago Faria Lopes, os trabalhadores necessitam de "um acionista"que lhes dê "confiança, ferramentas para trabalha". Para que "todos juntos" se consiga erguer de novo o nome ta TAP Air Portugal".



O sindicalista considera que "a interferência política é muito prejudicial para a TAP". E frisa que o sindicato não viu "a denúncia do acordo de empresa como um afrontamento. Muito antes pelo contrário, vimos na perspetiva de negociar um novo acordo".





Tiago Faria Lopes recorda que a denúncia do acordo de empresa foi feita há um ano e "nada evoluiu". O que "cria instabilidade social na empresa e uma preocupante falta de estabilidade operacional", entre as quais a "saída dos quadros de pilotos".



Para o sindicalista o processo de despedimento coletivo é uma "esquizofrenia empresarial e não podemos aceitar isto".



Tiago Faria Lopes relembra ainda que há outro ponto que não estava na carta aberta que é o facto de "a British Airways e a Ibéria" já terem contratado "um escritórios de advogados para virem para Portugal. Isto torna-se preocupante, porque a TAP poderá ser vendida ao grupo IAG e isto é muito preocupante para nós".