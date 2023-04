Delegação com mais de 40 empresários de Macau inicia hoje visita a Portugal

A presença dos empresários acontece no âmbito da visita do chefe do Governo de Macau, Ho Iat Seng, a Portugal, que começa na terça-feira e se prolonga até 22 de abril, com encontros agendados com o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

Os empresários deslocam-se a Lisboa e Porto, "para visitar 13 entidades locais, incluindo instituições industriais e comerciais, bem como empresas de indústrias chave como `big health`, alta tecnologia, comércio, entre outras", segundo as autoridades de Macau.

Durante a visita, a delegação participa no "Seminário de Promoção sobre Investimento e Turismo Macau--Portugal", co-organizado pela AICEP Portugal Global, pelo Turismo de Portugal I.P., pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e pela Direção dos Serviços de Turismo da Região Administrativa Especial de Macau (DST), "para apresentar o ambiente de comércio, de investimento e de turismo, o layout industrial e as vantagens políticas de Macau e de Hengqin".

Além da livre circulação de capitais, outra das vantagens da zona de cooperação de Hengqin para captação de empresas e investimento é a política de isenção e suspensão de impostos sobre as mercadorias, cuja entrada em todo o mercado chinês, de mais de 1,4 mil milhões de pessoas, estará facilitada.

Com o apoio do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, a comitiva tem encontros marcados com a Associação de Comerciantes e Industriais Luso-Chinesa e a Câmara de Comércio Portugal-China Pequenas e Médias Empresas.

Visitas de trabalho ao hospital da Luz, Quinta da Marmeleira (Alenquer), grupos Amorim, Sovena e Delta, entre outras, estão também agendadas.

Em paralelo, até 22 de abril será realizado diariamente um espetáculo de `videomapping` no Terreiro do Paço evocativo de Macau, numa iniciativa dos serviços de turismo do antigo território administrado por Portugal.