Delegada sindical do JN pede intervenção do Governo

Rita Salcedas diz ainda que a direção executiva da Global Media não pode continuar a desresponsabilizar-se sobre o que se está a passar num dos maiores grupos de media do país.Emocionada, Rita Salcedas contesta as explicações transmitidas pelo Grupo Global Media sobre a falta de dinheiro para pagar salários.A situação na Global Media é cada vez mais dramática. A gestão do grupo que abrange o Diário de Notícias, o Dinheiro Vivo, Jornal de Notícias, O Jogo e a TSF refere que os problemas financeiros do grupo são muito graves, em particular após o inesperado recuo do Estado português no negócio para a aquisição das participações que o grupo possui na Agência Lusa.