Delta Air Lines regista lucros pela primeira vez desde o início da pandemia

Os resultados foram alcançados graças ao recomeço das viagens nos Estados Unidos e às ajudas públicas concedidas à companhia aérea norte-americana devido à crise que afetou o setor desde março de 2020, quando se começaram a sentir os efeitos da pandemia de covid-19.

No entanto, o relatório financeiro hoje divulgado mostra que a companhia ainda enfrenta dificuldades e que caso não tivesse beneficiado de apoios e ajuda federal no valor 1,5 mil milhões de dólares teria enfrentado um prejuízo ajustado de 678 milhões de dólares.

"Ainda temos um longo caminho a percorrer", disse o presidente executivo da companhia, Ed Bastian, numa entrevista, acrescentando, no entanto, que a situação "está muito, muito melhor do que há 90 dias", quando o movimento nos aeroportos norte-americanos está próximo dos níveis registados em 2019, antes da pandemia.

"Registámos um lucro sólido no mês de junho e isso é um bom sinal para o que resta do verão", adiantou.

Bastian afirmou que a companhia aérea com sede em Atlanta espera novos lucros no terceiro e no quarto trimestre, depois das perdas de 12 mil milhões de dólares do ano passado.