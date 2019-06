Delta Q entra na Polónia através da cadeia polaca Biedronka da Jerónimo Martins

Lusa07 Jun, 2019, 12:12 | Economia

Em comunicado, a Delta Q refere que vai assim passar a estar presente em 1.100 localidades na Polónia.

"É com muita satisfação que entramos no mercado polaco, em parceria com a Biedronka, líder no retalho na Polónia. O acordo estabelecido prevê a entrada das marcas Delta Cafés e Delta Q, mas outras oportunidades estão a ser avaliadas de acordo com as nossas prioridades estratégicas e potencial de mercado", refere Rui Miguel Nabeiro, administrador do grupo Nabeiro Delta Cafés, citado em comunicado.

"Esta entrada vem confirmar a importância e o peso das exportações no Grupo -- que já representam mais de 30% da faturação", acrescenta o responsável.

"Estamos muito satisfeitos por disponibilizar o sistema de cápsulas da Delta Q na oferta exclusiva da Biedronka. A oferta Delta Q estará disponível em todas as nossas lojas distribuídas por 1.100 cidades e vilas polacas, permitindo uma grande rede de distribuição do produto", salienta, por sua vez, o diretor de vendas da Jerónimo Martins Polska, Michal Gontarz.

Em 2017, o grupo Nabeiro Delta Cafés tinha adiantado a meta de duplicar a faturação da Delta Q em cinco anos, para 150 milhões de euros. O crescimento da Delta Q assenta em dois pilares: internacionalização e inovação.

Com mais de 50 anos de história, o grupo Nabeiro está presente em mais de 35 países, estando diretamente em Espanha, França, Luxemburgo, Suíça, Angola, Brasil e China. Nos restantes países, o modelo de negócio assenta em parcerias com distribuidores locais.