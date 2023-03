Demissões na TAP. Caso deve seguir agora para tribunal

Foto: Pedro A. Pina - RTP

As demissões na TAP podem ainda dar muito que falar desta vez nos tribunais. Vários advogados alertam que a ilegalidade grave que está na base dos despedimentos por justa causa pode ser difícil de provar em tribunal. E, se recorrer à justiça, Alexandra Reis, pode até ter que devolver à TAP menos dinheiro do que consta do relatório da Inspeção Geral de Finanças.