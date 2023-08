De acordo com o Banco de Portugal, as poupanças dos particulares guardadas nos bancos subiram 1.270 milhões de euros no mês passado.



Apesar da recuperação de depósitos nos últimos dois meses, o "saldo" continua a ser muito negativo em 2023.



Resultado da fuga massiva de quase 8,8 mil milhões entre janeiro e maio, em grande parte rumo aos Certificados de Aforro e também para amortizar o crédito da casa.