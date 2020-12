Deputados aprovam audição da ministra da Agricultura sobre eletricidade verde e PAC

Segundo a fonte, os deputados apreciaram e votaram favoravelmente, por unanimidade, os dois requerimentos do grupo parlamentar do PCP para "audição da ministra da Agricultura sobre a medida da eletricidade verde" e ainda "sobre medidas para o período de transição da PAC [Política Agrícola Comum] e prioridades no setor agrícola e florestal para a Presidência Portuguesa da União Europeia".

A data para a audição ainda não está marcada, acrescentou.

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) reclamou em 20 de novembro a correção do apoio à eletricidade verde e a assunção de responsabilidades políticas, sustentando que esta medida, prevista no orçamento suplementar, resulta em "montantes irrisórios" ao considerar apenas a potência contratada.

"Pese embora a lei em vigor consagrar um apoio percentual face ao valor das faturas de eletricidade, o que foi publicado em portaria (n.º 265-B/2020 de 16 de novembro) foi um apoio percentual face à potência contratada, o que resulta em montantes irrisórios, que em muito pouco ou nada apoiam o setor, desrespeitando totalmente a decisão da Assembleia da República", considerou na altura a CAP, em comunicado.

Em causa está um apoio aos custos energéticos da atividade agrícola, previsto no âmbito do orçamento suplementar, nas atividades de produção, armazenagem, conservação e comercialização.

Este apoio, a atribuir a agricultores, produtores pecuários, cooperativas agrícolas e organizações de produtores, corresponde a 20% do valor da fatura para as explorações agrícolas até 50 hectares ou explorações agropecuárias com até 80 cabeças ou 10% para explorações com mais de 50 hectares e 80 cabeças, bem como cooperativas e organizações de produtores.

Para os agricultores, o teor da portaria é "enganoso ou enganado" face ao que foi aprovado, exigindo assim que o diploma regule o que está efetivamente em vigor.

"O Governo -- qualquer governo -- não pode regulamentar através de portaria contrariando especificamente o que a Lei do Orçamento aprovou", defendeu a CAP, acrescentando que o diploma, tal como está, deve ser revogado.

"Se tiver sido engano, tem de ser corrigido. Se tiver sido enganosa, além da correção tem de haver assunção de responsabilidades políticas", concluiu.

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) já tinha alertado para esta situação, referindo que o valor a receber por cada agricultor é "quase insignificante".

Por outro lado, esta confederação notou que o prazo estabelecido para as candidaturas (até 30 de novembro) era muito curto, impossibilitando até a divulgação necessária junto dos agricultores.