Deputados do PS de Leiria questionam Governo sobre tratamento dos efluentes suinícolas

Lusa 02 Mai, 2017, 17:09 | Economia

Numa pergunta enviada ao ministro do Ambiente, os deputados socialistas Odete João, António Sales e José Miguel Medeiros lembram que "os problemas ambientais decorrentes das descargas ilegais de efluentes das suiniculturas na região de Leiria são notícia há muitos anos, nomeadamente as que ocorrem na ribeira dos Milagres".

Os deputados adiantam que a Valoragudo, detida a 100% pela Recilis e responsável pelo projeto de "Conceção, Construção e Exploração da ETES na região do Lis, "não adjudicou, nos prazos definidos, a construção da Estação de Tratamentos de Efluentes Suinícola (ETES), embora esta obra beneficiasse da aprovação de uma candidatura PRODER e da disponibilidade de fundos europeus a fundo perdido no valor de 9,16 milhões de euros".

Nesse sentido, os socialistas questionam "quais as medidas previstas para que as massas de águas superficiais e subterrâneas da bacia hidrográfica do Lis cumpram os requisitos de qualidade legalmente impostos; quais as medidas previstas para que os solos no vale do Lis cumpram as normas legais de qualidade tendo em conta o passivo ambiental acumulado", e o que pretende fazer o Ministério do Ambiente "para que a gestão dos efluentes e o cumprimento das normas técnicas desde a produção, recolha, transporte, valorização, transformação e tratamento até ao destino final seja uma realidade, de modo a que a se garantam condições ambientais e de saúde pública para as populações".

Ao Ministério da Agricultura, os socialistas enviaram um requerimento, no qual recordam que "em 2013 o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território assinou com a Recilis um protocolo de colaboração que visava a avaliação, conceção, construção e exploração do sistema de tratamentos dos efluentes de suinicultura da Região do Lis".

Os deputados pedem à tutela que lhe sejam facultados os "protocolo de colaboração no âmbito do tratamento dos efluentes suinícolas produzidos na bacia do Lis, assinado em 2013; a candidatura ao PRODER e a autorização de financiamento; o cronograma das ações previstas no protocolo e se as entidades responsáveis as cumpriram ou não e os documentos relativos às diligências efetuadas para o cumprimento do protocolo referido entre o Ministério da Agricultura, PRODER, SIMLIS e a Recilis/Valoragudo, nomeadamente as atas de reuniões, os estudos e propostas apresentadas, protocolos assinados e demais informação relevante para o cabal conhecimento da situação".

É requerido também a "listagem com os volumes de efluentes entregues para tratamento na ETAR Norte, a listagem com os volumes dos efluentes que não são entregues na ETAR Norte e o respetivo destino; a listagem de todas as suiniculturas da região de Leiria discriminando as que ao abrigo do regime jurídico que regula o exercício e o licenciamento da atividade pecuária (REAP) estão já licenciadas, as que foram indeferidas, as que estão em processo de apreciação e as que não solicitaram licenciamento e a listagem de explorações suinícolas que têm processo próprios de tratamento dos efluentes".