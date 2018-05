Deputados do PSD exigem obras no IC2

Lusa14 Mai, 2018, 18:24 | Economia

Num documento endereçado a António Costa, cujo primeiro subscritor é Pedro Pimpão, os deputados apelam à "intervenção direta do próprio primeiro-ministro para que seja realizada, com caráter de urgência, uma intervenção profunda no IC2, que contribua para diminuir a sinistralidade rodoviária verificada neste troço que liga o limite do distrito de Coimbra com o limite do distrito de Leiria, atravessando todo o concelho de Pombal".

"São mortes a mais para ficarmos de braços cruzados", escreve Pedro Pimpão, ao lembrar que na semana do dia 11 (data em que o documento foi enviado) se registou mais um acidente que provocou a morte a duas pessoas.

Pedro Pimpão refere que a população "merece mais atenção" e "não se pode continuar a adiar o investimento na requalificação deste troço do IC2 para garantir a segurança das pessoas".

No exposto, o deputado enumerou as várias ações que têm sido feitas para "alertar as entidades competentes".

"Realizou-se há cerca de três anos, com muita pressão da opinião pública e após vários acidentes trágicos, uma intervenção junto à cidade de Leiria, mas muito ainda ficou por fazer no restante troço do IC2", salientou.

O deputado afirmou ser uma "boa notícia" o protocolo assinado entre o Município de Pombal e a Infraestruturas de Portugal para a "realização de intervenção no troço que liga Pombal a Meirinhas".

No entanto, frisou que "continua a ser necessário alargar esta intervenção ao restante troço do IC2, que liga o limite do distrito de Leiria ao limite do distrito de Coimbra".

"Independentemente dos projetos em curso, torna-se premente avançar com intervenções de caráter de urgência em alguns pontos negros já assinalados para evitar mais acidentes mortais, até que seja concretizada a requalificação mais profunda de todo o troço do IC2", apelou Pedro Pimpão.

O deputado questiona, por isso, "quando e em que moldes o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas e a empresa pública Infraestruturas de Portugal vão assumir as suas responsabilidades e avançar com a urgente requalificação de todo o troço do IC2".

Pedro Pimpão questionou ainda "quais medidas de caráter de urgência serão imediatamente implementadas para diminuir a sinistralidade rodoviária do troço integral do IC2", no concelho de Pombal.