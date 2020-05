Deputados do PS/Madeira defendem reabertura do aeroporto para retoma económica

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Os deputados do PS na Assembleia Regional da Madeira defendem a reabertura do aeroporto do Funchal para relançar a economia da região. O deputado do PS Paulo Cafôfo disse que relançar o turismo, a principal atividade económica da Madeira, passa por abrir de novo o aeroporto Cristiano Ronaldo.