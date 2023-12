Deputados italianos rejeitam reforma do fundo de resgate da zona euro

A Itália é o único país da zona euro que não ratificou a reforma, que não pode entrar em vigor sem a sua aprovação.

O MEE, um sistema de ajuda financeira a países da zona euro em dificuldades, obteve 184 votos contra na Câmara de Deputados italiana, 72 a favor e 44 abstenções.

O voto contra juntou deputados dos Irmãos de Itália, da primeira-ministra, Giorgia Meloni, e da Liga, de Matteo Salvini, enquanto a Força Itália, de Antonio Tajani, o terceiro parceiro da coligação governamental, se absteve.

Contra a reforma, que reforça o papel do mecanismo, votaram também os deputados do Movimento 5 Estrelas, liderado por Giuseppe Conte. Os outros partidos da oposição votaram a favor.

"Itália diz `stop` ao MEE. Pensionistas e trabalhadores italianos não correm o risco de ter que pagar o resgate de bancos estrangeiros", disse em comunicado Salvini.

Esta rejeição por parte da câmara baixa do parlamento italiano surge um dia depois de ter sido anunciado um acordo entre os 27 Estados-membros da União Europeia sobre uma flexibilização das regras orçamentais estabelecidas pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Os observadores italianos sugerem há semanas que a ratificação do MEE está condicionada à obtenção de condições mais favoráveis no âmbito do Pacto de Estabilidade, segundo a AFP.