Desafio do turismo industrial passa pelo crescimento

"Agora [o desafio] será a capacidade de crescer, porque até aqui não temos encontrado dificuldades", afirmou à agência Lusa Teresa Monteiro, à margem da abertura da Semana Nacional do Turismo Industrial, na Marinha Grande, distrito de Leiria.

Reconhecendo que é "um trabalho difícil, do levantamento das indústrias em cada uma das regiões", Teresa Monteiro explicou estarem identificados "cerca de 10% dos produtos que existem a nível do turismo industrial", faltando ainda "um grande número para identificar".

Por outro lado, apontou ser "necessário acompanhar toda a estruturação desse produto" ao nível da promoção, quer interna quer externa, o que está a ser feito, adiantou.

Na sessão de abertura, Teresa Monteiro referiu-se a este produto como a "trilogia perfeita", pois permite "ter mais turistas, durante todo o ano, em todo o território".

A responsável do Turismo de Portugal salientou ainda a importância do "trabalho em rede" e a "participação de vários intervenientes" no turismo industrial.

"Damos o apoio e estamos aqui para colaborar e financiar no que for possível (..), mas as entidades regionais e a articulação com os privados que desenvolvem estas atividades é uma `parceria público-privada` que se tem revelado extremamente frutuosa", realçou.

Segundo Teresa Monteiro, este trabalho em rede "multiplica os resultados".

Assinalando que "a ambição é trabalhar para alcançar cada vez mais e mais produtos" para o turismo industrial, a dirigente do Turismo de Portugal acrescentou que deve "ser uma aposta cada vez maior" mais indústrias para este universo, "mas indústrias vivas", pois os turistas procuram "novas experiências".

Definido como "experiências decorrentes de atividades desenvolvidas em locais de indústria viva ou património industrial que proporcionem aos visitantes experiências relacionadas com os processos de produção ou com o seu passado histórico e cultural", o turismo industrial tem para já definidas 10 tipologias, incluindo moda e têxtil, ourivesaria, cerâmica e vidro, e agroalimentar.

As outras tipologias são a extrativa, a energia, os transportes, serviços e comunicações, a metalomecânica, a cortiça e os outros setores, de acordo com a apresentação feita na sessão de abertura por Teresa Ferreira, diretora do Departamento de Dinamização da Oferta e dos Recursos do Turismo de Portugal, e Alexandra Alves, da Câmara de São João da Madeira e em representação do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial.

No país, estão identificados mais de 400 recursos com potencial ou oferta disponível de turismo industrial, estando cerca de 160 caracterizados como "indústria viva e património industrial".

O presidente da Câmara da Marinha Grande, município que integra a Rede Portuguesa de Turismo Industrial, sublinhou o legado do concelho, designado "Capital do Vidro", para o turismo industrial, numa alusão aos 250 anos da indústria vidreira.

"Se a proveniência deste território advém do vidro, atualmente somos muito mais do que isso, somos um `cluster` económico de que muito nos orgulhamos", afirmou Aurélio Ferreira, numa referência também aos moldes e plásticos.

A Semana Nacional do Turismo Industrial decorre até quinta-feira, com iniciativas em vários locais do país.