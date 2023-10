Desafios locais ainda impedem retorno de deslocados a Cabo Delgado - Ajuda em Ação

"Está a existir um retorno das populações aos seus locais de origem, mas continuam a manifestar-se movimentos internos, dada a situação, sobretudo nas últimas semanas, na zona de Mocímboa da Praia, Macomia e Muidumbe" [uma vila e dois distritos da região de Cabo Delgado], frisou hoje o diretor da Ajuda em Ação em Moçambique, Jesús Perez, à agência Lusa.

A vila de Mocímboa da Praia foi o primeiro local atacado por grupos armados, em 05 de outubro de 2017, tendo a violência alastrado para outros distritos da província de Cabo Delgado.

Ainda há uma perceção sobre a insegurança da região, há falta de meios de subsistência e de serviços, sendo que a isto se acrescenta um novo movimento das pessoas que já tinham regressado, que partem agora para novos locais "por se terem verificado novos surtos de violência nas áreas de retorno", explicou.

"Existem zonas que carecem de estabilidade para que este retorno seja efetivo e é urgente que sejam criadas condições, não só de segurança como também de recuperação dos meios de subsistência", instou Jesús Perez.

Segundo o diretor da associação em Moçambique, o grande desafio para as associações que atuam em Cabo Delgado não é a recuperação, mas sim a melhoria das condições de vida da população, pois "recuperar significa ter as condições preexistentes ao conflito".

O objetivo é "alavancar o desenvolvimento social e económico, de maneira a diminuir o descontentamento, reduzir a pobreza e garantir condições de vida dignas", frisou.

A Ajuda em Ação está a elaborar programas que visam a criação de capacidades que diversifiquem a base de rendimentos rurais dos agregados familiares, porque Cabo Delgado, um meio rural no norte de Moçambique, tem elevadas taxas de analfabetismo e há um fraco acesso à escola, disse.

Devido à fraca escolaridade, a população acaba por se inserir no setor primário (como agricultura, silvicultura e pesca). "Nesse aspeto, a criação de capacidades para desenvolver outras atividades produtivas dentro dos setores secundário e terciário são fundamentais, o que lhes vai permitir aumentar os rendimentos", explicou.

O emprego formal, "com uma presença muito fraca na província", será um desafio até à entrada, ativação ou reativação de empresas no local, acrescentou.

Mas, mesmo relativamente ao setor primário, existem projetos que pretendem promover técnicas de produção mais eficazes, mais lucrativas, e que permitam que estes produtos sejam devidamente escoados para o mercado, garantindo a sua abundância e acesso, o que vai melhorar o consumo alimentar e a saúde das pessoas ao estarem devidamente nutridas, disse ainda.

Para aplicar este projetos são necessários fundos, e um dos "grandes desafios" é a falta de financiamento, segundo o representante em Moçambique.

Têm sido envidados esforços "por parte das agências financiadoras e do próprio Governo", mas estes "têm que ser maiores e feitos de uma maneira racional e faseada", acrescentou.???????

Cabo Delgado enfrenta, há seis anos, a insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

No terreno combatem o terrorismo - com impacto negativo nos mega projetos de gás natural - as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).

O conflito no norte de Moçambique fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, enquanto o Presidente moçambicano admitiu recentemente "mais de 2.000" vítimas mortais.