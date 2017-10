Partilhar o artigo Descida do IRS custa 385 milhões e chega a 1,6 milhões de famílias Imprimir o artigo Descida do IRS custa 385 milhões e chega a 1,6 milhões de famílias Enviar por email o artigo Descida do IRS custa 385 milhões e chega a 1,6 milhões de famílias Aumentar a fonte do artigo Descida do IRS custa 385 milhões e chega a 1,6 milhões de famílias Diminuir a fonte do artigo Descida do IRS custa 385 milhões e chega a 1,6 milhões de famílias Ouvir o artigo Descida do IRS custa 385 milhões e chega a 1,6 milhões de famílias