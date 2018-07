Descida do preço dos combustíveis chumbada pela esquerda na especialidade

Impediram assim o corte do adicional ao imposto sobre os produtos petrolíferos que tinha sido proposto pelo CDS.



Isto apesar de todos os partidos, à excepção do PS, defenderem uma baixa do imposto sobre os combustíveis.



O adicional a este imposto foi criado em 2016 para compensar a quebra de receita provocada pela baixa do petróleo. Deveria ter ajustes trimestrais, para compensar as subidas do preço do crude. Mas as atualizações foram interrompidas em 2017 e o adicional ao imposto manteve-se.



Agora com o chumbo do PS, Bloco e PCP os combustíveis não vão baixar de preço.