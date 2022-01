Descida extraordinária de imposto sobre combustível prolongada 3 meses

Devido aos máximos históricos do preço do petróleo nos mercados internacionais, as Finanças estendem a baixa de ISP para lá de 31 de Janeiro, que tem reduzido um cêntimo no litro de gasóleo, e dois no da gasolina.



Vigora também o autovaucher, uma espécie de subsídio de cinco euros por mês que o estado dá aos portugueses pelos gastos feitos nos postos de abastecimento.