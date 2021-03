Cresce descontentamento com a Águas do Alto Minho

Os autarcas de sete concelhos do distrito de Viana do Castelo que aderiram à empresa dizem que esperam até este mês de março pela resolução dos problemas. A Águas do Alto Minho alega que a percepção da realidade está distorcida e que 65% dos clientes pagam menos do que pagavam em 2019.