Desconto de 80% das taxas de espectro representa 670 ME

João Cadete de Matos falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de uma audição sobre o regulamento do leilão do 5G, a requerimento do CDS-PP.

O regulamento "é bastante equilibrado e ponderado no sentido de termos atendido a todos os contributos que recebemos", afirmou João Cadete de Matos.

Relativamente à atração do investimento, "importa de facto ter presente que os preços de reserva para o leilão são preços bastante alinhados com leilões que houve anteriormente na Europa, mas tendo preços que são muito inferiores aos preços finais que foram atingidos nesses leilões", salientou o regulador.

Além disso, "a decisão do Governo de ter um desconto de 80% nas taxas de espectro mais relevante para o 5G também significará um desconto para os 20 anos das licenças que totaliza 670 milhões de euros", referiu João Cadete de Matos.

"Estamos a falar de um incentivo muito grande, quer dos preços [de reserva], quer das taxas, para que a atribuição possa ser considerada amiga do investimento e promotora do investimento", concluiu.