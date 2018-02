Desconvocada greve de tripulantes da TAP

RTP01 Fev, 2018, 14:15 / atualizado em 01 Fev, 2018, 14:57 | Economia

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) sinalizou a abertura da empresa para que o novo acordo e os seguintes vigorem por três anos.



A decisão seguiu-se a uma série reuniões entre representantes da estrutura sindical e responsáveis pela TAP, cuja comissão executiva passou esta semana a ser presidida por Antonoaldo Neves.“Só há uma palavra que é possível neste momento, que é diálogo”, dizia ontem o novo CEO da TAP, Antonoaldo Neves.



A edição online do Público recorda que o Sindicato do Pessoal de Voo havia decidido na passada segunda-feira, também em assembleia-geral, manter a paralisação, alegando então que a posição da administração estava “muito aquém das medidas que os tripulantes de cabine” consideravam “razoáveis”. Uma posição agora revista.



Na véspera deste recuo do SNPVAC, o sucessor de Fernando Pinto na presidência executiva da TAP afirmara esperar que a paralisação não fosse por diante, sublinhando mesmo que “anúncios de greve são uma coisa que faz parte de qualquer empresa”.



“Eu estou bastante crente no processo de diálogo que está estabelecido entre as duas partes”, apontaria Antonoaldo Neves em declarações aos jornalistas.



Além da paralisação abortada de 9 a 11 de fevereiro, o SNPVAC decretara outros três pré-avisos: para uma greve a cumprir mensalmente e mais duas greves parciais que afetariam operações de médio e longo curso, a partir de 28 de março.



Fonte do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil, citada pela agência Lusa, descreveu a retirada do pré-aviso como “um voto de confiança à nova administração” da companhia aérea de bandeira, que “mostrou abertura” para negociar.



c/ Lusa