Desconvocada greve no Metro de Lisboa

Lusa05 Nov, 2018, 16:10 | Economia

Em declarações à Lusa, Nuno Fonseca avançou que a greve foi hoje desconvocada após um plenário de trabalhadores.

“Ontem [domingo] recebemos uma proposta do Conselho de Administração em relação às negociações que estavam a decorrer. A proposta foi hoje sufragada em plenário geral de trabalhadores e, apesar de não ir de encontro à totalidade das pretensões dos trabalhadores, foi aprovada pelos mesmo e dá azo a que se desconvoquem as greves que estavam anunciadas para 06 e 08 deste mês”, explicou o sindicalista.



De acordo com Nuno Fonseca, foi igualmente desconvocada uma “greve ao tempo extraordinário" que está a decorrer.



Segundo o sindicalista, o acordo aceite pelos trabalhadores “visa a paz social nos próximos meses”, descartando haver em cima da mesa “negociações ou reivindicações”.



“Não sendo o acordo ideal, vai de encontro a algumas pretensões dos trabalhadores e neste momento não se avizinha mais nada, nem protestos, nem formas de luta”, frisou.



O sindicalista escusou-se a revelar detalhes do acordo entre o Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa e o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes.



No último protesto, a 18 de outubro, os trabalhadores do metro estavam contra a discordância com a proposta de atualização salarial plurianual de 24,50 euros para os anos de 2018 e 2019, apresentada então aos representantes sindicais pelo conselho de administração.



A 18 de outubro, os trabalhadores do Metro agendaram um novo protesto para dia 06 de novembro, dia em que têm início as palestras na cimeira tecnológica, de inovação e empreendedorismo Web Summit, em Lisboa.



A cimeira nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa, devendo permanecer até 2028 no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), decorrendo entre hoje e quinta-feira.