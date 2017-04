Partilhar o artigo Desempregados inscritos nos centros de emprego em março com maior redução de sempre Imprimir o artigo Desempregados inscritos nos centros de emprego em março com maior redução de sempre Enviar por email o artigo Desempregados inscritos nos centros de emprego em março com maior redução de sempre Aumentar a fonte do artigo Desempregados inscritos nos centros de emprego em março com maior redução de sempre Diminuir a fonte do artigo Desempregados inscritos nos centros de emprego em março com maior redução de sempre Ouvir o artigo Desempregados inscritos nos centros de emprego em março com maior redução de sempre