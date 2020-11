Desemprego agrava-se dramaticamente

Esta é a variação mais alta desde 2011, ano em que a troika entrou em Portugal.



Segundo o INE, este aumento expressivo do número de desempregados deve-se à passagem de população inativa para a situação de desemprego.



O que quer dizer que, depois de um segundo trimestre em confinamento e em regime de lay-off simplificado, muitos trabalhadores acabaram por perder o emprego nos meses seguintes.



A taxa de desemprego ficou nos 7,8% no terceiro trimestre, mais do que os 5,6% registados no segundo trimestre.



Ainda assim, a taxa do terceiro trimestre está muito abaixo da meta do governo de 8,7% para o conjunto do ano, o que quer dizer que o governo espera que o último trimestre seja ainda pior.