Desemprego aumentou para 6,7 por cento em novembro

Os números estão em linha com as previsões feitas há um mês pelo Instituto Nacional de Estatística.



O INE estima ainda uma nova subida da taxa de desemprego em dezembro, para 6,9 por cento.



A estimativa provisória do instituto para a população desempregada em dezembro é de 357.700 pessoas.



É um acréscimo de 2,5 por cento em relação ao mês anterior e uma subida de 4,3 por cento face ao mês homólogo de 2018.