Desemprego baixou no mês de junho

Este valor corresponde, no entanto, a menos seis mil desempregados que em maio, e menos 16 mil face a junho do ano passado.



O INE dá ainda conta de uma diminuição da sub-utilização do trabalho, que tinha disparado no início da pandemia, e que, para além dos desempregados, abrange os trabalhadores a tempo parcial e os que são considerados inativos.