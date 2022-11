Desemprego com subida em cadeia para 5,8% no 3.º trimestre mas queda homóloga

A taxa de desemprego aumentou para 5,8% no terceiro trimestre, valor superior em 0,1 pontos percentuais à do trimestre anterior e inferior em 0,3 pontos percentuais à do trimestre homólogo de 2021, divulgou hoje o INE.