Desemprego cresce para 8,3% na Zona Euro e 7,5% na União

Havia assim registo, em fevereiro, de 13,571 milhões de pessoas desempregadas nos países em causa.



Na União Europeia, o desemprego subiu de 6,5 por cento em fevereiro de 2020 para 7,5 no mesmo mês deste ano, perfazendo 15,953 milhões de desempregados. Na Zona Euro, mostram os números agora divulgados pelo Eurostat, a taxa de desemprego aumentou de 7,3 para 8,3 por cento, face ao mesmo período do ano passado. Em fevereiro, havia 2,967 milhões de pessoas com menos de 25 anos desempregadas, das quais 2,394 milhões nos países da Zona Euro.



Quanto ao desemprego entre os jovens, a taxa foi de 17,3 por cento no bloco da moeda única e de 17,2 na União - num acréscimo face aos 15,4 e 15 por cento homólogos, respetivamente.



Deu-se, contudo, uma quebra ligeira na comparação com as taxas de janeiro, de 17,4 por cento em ambos os casos.



