De acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, a região Centro é a que registou um agravamento de pedidos de fundo de desemprego.



Houve nesta região do país um acréscimo de 8,7 por cento. Já os Açores tiveram uma descida do desemprego de 16,5 por cento e a Madeira uma descida de 26,6 por cento.