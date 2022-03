Desemprego em Espanha caiu em fevereiro em mais de 11.000 pessoas

Por outro lado, o número de inscritos na Segurança Social continuou a aumentar, com mais 67.111 afiliados, tendo sido assinados um número recorde de contratos a tempo indeterminado.

De acordo com o Ministério do Trabalho, foram assinados 316.841 contratos a tempo indeterminado em fevereiro, o número mais elevado desde que há este tipo de dados, que são 22% do número total de contratos assinados neste mês, enquanto os contratos para a realização de obras e serviços caíram 94.311, depois da entrada em vigor da última reforma laboral.

O número total de inscritos na Segurança Social aumentou para 19.694.272 pessoas.

Em termos sazonalmente ajustados, o desemprego registado diminuiu em fevereiro deste ano em 35.734 pessoas.

Em termos anuais, o desemprego acumulou uma queda recorde de 897.105 desempregados, o que representa uma diminuição de 22,4%.

O desemprego caiu em fevereiro no setor dos serviços, que reduziu o número de desempregados em 11.238 (-0,5%); na construção, onde caiu em 7.199 pessoas (-2,9%), e na indústria, que registou menos 2.625 desempregados (-1%).