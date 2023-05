Desemprego mantém-se nos 6,9% em março mas é mais alto que no mês homólogo

De acordo com as "Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego" do INE, em março "a taxa de desemprego situou-se em 6,9%, valor igual ao de fevereiro de 2023, mas superior ao de dezembro de 2022 e ao de março do mesmo ano (0,2 pontos percentuais e 1,1 pontos percentuais, respetivamente)".

Este destaque do INE reviu em alta a taxa de desemprego de fevereiro dos inicialmente estimados 6,8% para 6,9%.